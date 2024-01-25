Chicago Bulls guardı Alex Caruso'nun takasının "birden fazla ilk tur draft hakkı gerektireceği" iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Bulls'un Alex Caruso'nun yer alacağı bir takası "düşünmesi için bile birden fazla ilk tur seçimine ihtiyacı olacağını" söyledi.



Fischer ayrıca Caruso'yu Milwaukee Bucks'ın muhtemel bir hedefi olarak gösterdi.



Chicago'da bu sezon çıktığı 38 maçta 9.9 sayı, 2.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalayan Caruso, aynı zamanda üç sayı çizgisi gerisinden %42.0 isabetle kariyerinin en iyi ikinci oranına ulaşmış durumda.



