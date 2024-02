Eski NBA yıldızı Vince Carter, Hall of Fame sınıfına Toronto Raptors formasıyla girmeyi tercih edeceğini söyledi.



FanDuel'ın "Run It Back" isimli podcast'inde yer aldığı sırada Carter'a, Hall of Fame'e girerken yalnızca bir forma seçebilseydi bunun hangi forma olabileceği soruldu.



Carter, New Jersey Nets'te harika yıllar geçirdiğini kabul etse de, sonunda Raptors'ı tercih edeceğini belirtti:



"Toronto, Toronto, Toronto. Yani öyle olmalı. Her şeyin başladığı yer orası. Evet, New Jersey'de de harika yıllarım oldu ama her şey orada başladı. Toronto'dayken ligde dönüşebileceğim oyuncuya olan güvenim oldukça yüksekti."



47 yaşındaki Carter, 6 Nisan'da açıklanacak olan Hall of Fame 2024 sınıfının finalistleri arasında yer alıyor.



1998 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Carter, Nets'e takas edilmeden önce kariyerinin ilk altı buçuk sezonunu Toronto'da geçirmişti ve takımda tüm zamanların en skorer oyuncuları listesinde DeMar DeRozan, Kyle Lowry ve Chris Bosh'un ardından dördüncü sırada yer alıyor.





