Eski NBA süperstarı Carmelo Anthony, Golden State Warriors'ın Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i kadrosuna katmış olması durumunda neden şampiyonluk kazanamayacağını açıkladı.



'7PM in Brooklyn' isimli podcast'inde Draymond Green ile yaptığı sohbette Anthony, James'in Şubat başında takas edilmiş olması durumunda Warriors'ın şampiyonluğu kazanabileceği düşüncesine karşı çıktı:



"O telefonu açıp bu takası ciddi ciddi tartışabilmek büyük cesaret ister, iki taraf için de. Ama LeBron'la kazanabileceklerini sanmıyorum. Çünkü eğer LeBron Golden State'e giderse, yeni bir takım kurmaları gerekir. Bu adam (Draymond) gider, Klay (Thompson) gider, sadece Steph Curry, o ve (Jonathan) Kuminga kalır."



James'in bu sezon son takas günü öncesinde Warriors'a katılma potansiyeline sahip olduğu yönünde dedikodular çıkmıştı. Hatta Warriors ve Lakers'ın, LeBron'u takas etme potansiyelini kısaca tartıştıkları, ancak anlaşma yolunda sonuca varılamadığı bildirilmişti.



Anthony, Brandin Podziemski, Kuminga ve Trayce Jackson-Davis gibi genç oyuncularla kadro derinliklerini korumayı başaran Warriors'ın bu sayede sezonda kendini kurtardığını düşündüğünün de altını çizdi.





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