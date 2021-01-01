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Carmelo: "Detroit sözünü tutup beni seçseydi, yüzüğüm olurdu"

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Detroit Pistons'ın kendisini Draft etme sözünü tutmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Detroit Pistons'ın kendisini Draft etme sözünü tutmadığını söyledi.

2003 yılında Melo, Pistons'dan gelecek Draft'ta kendisini seçeceği sözünü almıştı.

Pistons'ın sözünü hatırlayan Melo, "All the Smoke" isimli podcast'te Detroit'e gideceğine ve bu dönemin bir şampiyonlukla sonuçlanacağına inandığını belirtti.

"Sanırım orada olsaydım, bir şampiyonluk daha kazanırlardı. Üst üste üç kere kazanırdık diyemem, ama arka arkaya kazanmış olabileceğimizi düşünüyorum. Hepsi veteran adamlardı ve onlardan çok şey öğrenirdim. Bu sayede ikinci yılımda tamamen farklı bir oyuncu olurdum."

Pistons, Draft gecesinde Carmelo'ya ihanet ederek, Darko Milicic'i 2 numaradan seçmeyi tercih etmiş ve Anthony'yi Denver Nuggets'a kaptırmıştı:

"Bu durum, kariyerimin gidişatını değiştirdi. İtiraf edeyim, bunu bugün bile hala düşünürüm. Çünkü bana 'Seni alacağız' diye söz vermişlerdi. Draft gününe kadar böyle gittiler. Yani aklımda hep, Detroit'e gideceğimi hayal ediyordum."


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