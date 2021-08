Carmelo: "Denver'dan ayrılmayı hiç istemedim..."

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, eski takımı Denver Nuggets'tan ayrılmayı "hiçbir zaman istemediğini" söyledi.



2003 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından seçilen ve bireysel olarak yıldız oluşunu lige ilan etmesinin yanı sıra Batı Konferansı Finalleri'nde de boy göstermiş olan Melo, 2010-11 sezonunda New York Knicks'e takas olmuştu.



"All The Smoke" podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde Carmelo, Nuggets'ın kendisini "köşeye sıkıştırdığını" ve ayrılmasının en büyük sebebinin Denver'ın 2009 Konferans Finalleri'ndeki kilit oyuncuları göndermesi olduğunu belirtti:



"İnsanların düşündüğünün aksine, Denver'dan asla ayrılmak istememiştim. Bunu insanlara hiç söylememiştim ama Denver'dan ayrılmayı hiçbir zaman istemedim. Lakin bana başka çare bırakmadılar.



2009'da Batı Konferansı Finallerine çıkmıştık ve o noktadan sonra yapmamız gereken, bunun üzerine yapılanmak ve yeni parçalar eklemekti.



Ama onlar Dahntay Jones'u yolladılar. O takımda Dahntay, kilit parçalardan biriydi. Chauncey'yi (Billups) takımda tutmadılar. 'J.R.'ı (Smith) takas etmek üzereyiz' dediler. K-Mart'ın (Kenyon Martin) sözleşmesi sona ermişti ve hepsinin üzerine bir de lokavt olmuştu.



Ben de Batı Konferansı Finallerine gittikten sonra bir yeniden yapılanma sürecinde yer almak istemiyordum. Ayrılmak istemiyorum ama eğer böyle bir sürece girecekseniz, benim artık gitme zamanım gelmiş demektir."