Carmelo Anthony, Portland'da kaldı!

Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony ile tek yıllık bir sözleşme üzerine anlaştığını duyurdu.



Melo, Trail Blazers'a Kasım 2019'da, NBA'den bir sene uzak kaldıktan sonra katılmıştı. Emekliliği ciddi bir şekilde düşündüğünü itiraf ettiği bu dönemden sonra 36 yaşındaki oyuncu, dönüşünde 58 kez takımla ilk beş kadrosunda sahaya çıkmış ve Damian Lillard ile CJ McCollum'un ardından üçüncü opsiyon olarak 15.4 sayı ortalama yakalamıştı.



The Athletic'ten Shams Charania, Melo'nun takıma olan sadakati nedeniyle Blazers'a dönmeyi tercih ettiğini bildirdi.



Los Angeles Lakers, Portland'ı Ağustos'ta playofflardan eledikten sonra, Anthony 2020-21 sezonunda bir yıl daha oynamayı beklediğini ve Rip City'de kalmak istediğini belirtmişti.



2020-21 sezonu, Anthony'nin NBA'deki 18'inci sezonu olacak.



