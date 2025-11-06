Carlo Holse: 'Yolun devamı ilginç olacak'

Samsunspor, Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek Konferans Ligi'nde 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrası maçta ilk golü kaydeden Carlo Holse, açıklamalarda bulundu.



"YOLUN DEVAMI İLGİNÇ OLACAK"



Maç sonu konuşan Danimarkalı oyuncu, "Takım halinde çok iyi bir oyun oynadık. Sonucunda da hanemize artı 3 puan yazdırdık. Çok mutluyuz. Bu performansı, 3 maçta da göstermeliyiz. Açıkçası yolun devamı ilginç olacak. Avrupa'daki her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bir sonraki maçımız İzlanda'da, umarım orada istediğimiz sonucu alırız." sözlerini sarf etti.