Carlo Ancellotti, Madrid'de kalıyor

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancellotti, gelecek sezon Real Madrid'in başında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carlo Ancellotti, Madrid'de kalıyor
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05 Haziran 2023 16:07
Son güncelleme 05 Haziran 2023 17:08
Real Madrid ile devam edip etmeyeceği çok konuşulan Carlo Ancellotti, geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. 

İspanyol televizyonuna konuşan tecrübeli teknik adam Real Madrid ile 1 sene daha devam edeceğinin garantisini verdi.

Ancellotti, ''Doldurmadığım 1 yıllık kontratım daha var. 10 Temmuz'da takımımın başında olacağım. Bundan emin olabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı. 

Real Madrid ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Ancellotti'nin ismi Brezilya Milli Takımı ile de geçiyordu.

La Liga'yı ezeli rakibi Barcelona'nın 10 puan gerisinde iki sıradan tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Manchester City'e elendi.

İki sezondur Real Madrid'i çalıştıran tecrübeli teknik adam Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi, Dünya Dünya Kulüpler Kupası, La Liga  ve İspanya Kral Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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