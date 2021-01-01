Carlisle: "Pacers, tam benlik bir takım!"

Indiana Pacers'ın yeni başantrenörü Rick Carlisle, yeni ekibi için "tam benlik bir takım" ifadesini kullandı.



Carlisle, tanıtım basın toplantısında Pacers kadrosuyla çalışmaktan duyduğu heyecanı şöyle dile getirdi:



"Bu tam benlik bir takım. Kadroya baktığımda ve tüm bu adamlarla konuştuğumda, birlikte çalışmaktan büyük zevk alacağım oyuncular olduklarına dair hissiyatım daha da arttı. Daha iyi savunma yapmanın ve playofflara geri dönmenin bir yolunu bulmalıyız."



61 yaşındaki koç daha önce iki kez Pacers ile çalışmıştı. İlk önce Larry Brown'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Carlisle, daha sonra 2003'ten başlayarak dört sezon boyunca takımın başantrenörlük görevini üstlenmişti.



Carlisle, Pacers ile önceki yıllarında dört kez Doğu Konferansı finallerine yükselmişti.



TURNER VE SABONIS'İ DE ÖVDÜ



Tecrübeli koç aynı zamanda, Domantas Sabonis-Myles Turner ikilisiyle çalışmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi:



"Bana kalırsa onların bireysel oyunları üzerine çalışıp, sahadaki diğer oyuncularla kaynaşmalarına yardımcı olmamızın birçok yolu var. İkisiyle de bu konuda konuştum ve onlar da buna oldukça açıklar. Myles elit düzeyde bir çember savunucusu ve eğer savunmada daha iyi olacaksanız, bu oyunun çok önemli bir parçasıdır. Ve Domas ise, daha önce de belirttiğim gibi, pek çok şeyi yapabilen bir oyuncu."



