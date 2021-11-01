Capello: 'Allegri'ye 'Geri dönme' dedim!'

Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello üst üste iki maçtır kaybeden Torino ekibi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Juventus'a imza atmadan önce Allegri'ye başarılı olamayacağını ve Torino'ya geri dönmemesi gerektiğini söylediğini açıklayan Capello, "Allegri'ye Juve'ye geri dönmemesini önerdim ve işlerin daha da kötüye gidebileceğini söyledim." şeklinde açıklama yaptı.



Allegri'yi eleştirmenin doğru olmadığını söyleyen Capello, "Bence oyuncular potansiyellerini tam olarak ifade etmiyorlar ve bunu da sahada görebiliyorsunuz, bunun için iki yıldır sahalarda olmayan teknik direktörü suçluyoruz. Onu devirmek kolay bir durum değil." dedi.



Milan ve Roma maçına da değinen Capello, "Çok iyi bir maçtı, Milan bunu hak etti ve daha çok bir takım gibi görünüyordu ancak Roma şanssızdı." açıklamasını yaptı.



Son olarak Milan'ın yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in performansından bahseden eski teknik adam, "Ibra, Juve'ye geldiğinde nasıl şut çekeceğini bilmiyordu ve sonra Galbiati ile ona nasıl şut atılır öğrettik ama istek ve daha çok antrenman ile büyük bir oyuncu olacağı belliydi." şeklinde konuştu.





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