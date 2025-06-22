Cansu Özbay: 'Böyle maçları öğreneceğiz!'

A Milli Voleybol Takımımız'ın başarılı pasörü Cansu Özbay, Brezilya'ya 3-1 yenildiğimiz ve Voleybol Milletler Ligi'nde ilk mağlubiyetimizi aldığımız maçın ardından flaş röportajda konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Cansu, "İstediğimiz oyunu sahaya koyamadık. Böyle maçları oynamayı öğreneceğiz. Ben takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum; birbirimize Hala alışmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda seyirci rekoru kıran voleybolseverlere de seslenen Cansu, "Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok iyi voleybol izletmedik ama umarım diğer etapta daha iyi voleybol oynayacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



