2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank karşı karşıya geliyor. Mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI OLARAK AKTARIYORUZ
GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CANLI | 5. SET OYNANIYOR
VAKIFBANK: 0
FENERBAHÇE MEDICANA: 0
1. Set sonucu: Vakıfbank 25-23 Fenerbahçe Medicana
2. Set sonucu: Vakıfbank 25-21 Fenerbahçe Medicana
3. Set sonucu: Vakıfbank 19-25 Fenerbahçe Medicana
4. Set sonucu: Vakıfbank 18-25 Fenerbahçe Medicana
