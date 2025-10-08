08 Ekim
Swaziland-Angola
2-2
08 Ekim
Moritius-Kamerun
0-2
08 Ekim
Etiyopya-Gine Bissau
1-0
08 Ekim
Komor Adl.-Madagaskar
1-2
08 Ekim
Orta Afrika Cumhuriyeti-Gana
0-5
08 Ekim
Çad-Mali
0-2
08 Ekim
Sierra Leone-Burkina Faso
0-1
08 Ekim
Tanzanya-Zambia
22:00
08 Ekim
Niger-Kongo
22:00
08 Ekim
Umman-Katar
0-0
08 Ekim
Endonezya-Suudi Arabistan
1-2DA

CANLI | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank karşı karşıya geliyor.

08 Ekim 2025 18:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | VakıfBank - Fenerbahçe Medicana




2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Medicana ile Vakıfbank karşı karşıya geliyor. Mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI OLARAK AKTARIYORUZ


CANLI | 5. SET OYNANIYOR

VAKIFBANK: 0

FENERBAHÇE MEDICANA: 0

1. Set sonucu: Vakıfbank 25-23 Fenerbahçe Medicana
2. Set sonucu: Vakıfbank 25-21 Fenerbahçe Medicana
3. Set sonucu: Vakıfbank 19-25 Fenerbahçe Medicana
4. Set sonucu: Vakıfbank 18-25 Fenerbahçe Medicana


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
