CANLI: Kadın futbolunda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor



A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başladı. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetiyor.



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BEŞİKTAŞ: 0

FENERBAHÇE: 0



*Karşılaşmada ilk devre oynanıyor



HER İKİ TAKIMIN 11'İ



Beşiktaş: Fatma, Berna, Zeynep, Giovanna Santos, Cansu, Seda, Gizem, Elif, Mariana Santos, Arzu, Yağmur.



Fenerbahçe: Ezgi, Merve, Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka, Berdan, Kenya.



Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıktı.



Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanıyor.



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