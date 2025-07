Fenerbahçe'nin finansal borçlarının Mayıs 2018'de 347 milyon Euro iken Mayıs 2025'te 69 milyon Euro'ya düştüğü açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyum isim sponsorluğu ve forma göğüs anlaşmasıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi.



Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporlarını üyelere aktardı.



Kulübün, İçişleri Bakanlığı'na açtığı davaya değinen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının ardından kulübümüzün maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için kulübümüzün İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. 42,8 milyon avro ve 103 milyon lira maddi zararımız tespit edilmiştir. Mevcut mahkemenin kendisini görevsiz görmesi sebebiyle davamız uyuşmazlık mahkemesine gönderilmiştir. Kulüp olarak bu konuyu en üst düzeyde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Stat isim sponsorluğuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi.



Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:



"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."



Bu arada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı Türkiye Kupası, THY Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu kupaları yüksek divan kurulu toplantısının yapıldığı salonda yer aldı.





Eylül ayında seçimli olağanüstü Seçim kararı alınan Fenerbahçe 'de Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor.Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kürsüye geldikten sonra ilk olarak "Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerine "Öncelikle Fenerbahçemiz'in 118 yıllık tarihine emek vermiş, bizlere bu büyük mirası bırakmış tüm efsanelerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızda bulunanlara şükranlarımı sunuyorum.Bugünkü buluşmamız, eylül ayındaki seçim öncesi son Yüksek Divan Kurulu olması nedeniyle önem taşımaktadır. Son YDK'dan önce görüşlerimi en şeffaf şekilde paylaşacağım. Çok olay yaşandı. Gerginliğini biraz önce salonda gördük. Keşke başka şeyler konuşuyor, odaklanıyor olsaydık." dedi.Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşlarda kazandığı başarılarla ilgili konuşan Ali Koç şunları söyledi;"Geçen sezon pek çok branşta gururlar yaşadık. Adil rekabet olduğu liglerde, alın terinin karşılığını alabildik. Erkek basketbol takımımız Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, EuroLeague şampiyonluğu kazanarak 'triple crown' kazandırdı. Tüm basketbolseverlerin yüzlerini güldürdüğü, gururlandırdığı için takımımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum.Sadece takımımız bizi gururlandırdı. Derya Yannier 'Yılın Genel Menajeri', Jasikevicius'un 'Yılın Koçu' seçilmesi de bizi gururlandırdı. Sertaç Komsuoğlu'na mükemmel şube yönetimi nedeniyle camiamız adına teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, FIBA Süper Kupası'nı, Kadın Basketbol Ligi'ni kazanan takımımızı ve şube yöneticisi Sayın Kemal Danabaş'ı tebrik ediyorum. Hem erkekler hem kadınlar Euroleague kupasını sergileyen tek kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçemiz bunu tam iki kez başarmıştır.Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz."Amaör branşlarla ilgili sözlerine devam eden Ali Koç "Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Ülke sporuna katkımızı her daim önemsedik. Bizler bu misyonumuzla, uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeliyiz." açıklamasını yaptı.Yeni forma anlaşması için konuşan Ali Koç "İki çok önemli sponsorluk anlaşması yaptık. İki farklı kategoride rekor kırarak çıtayı geliştirdik. adidas ile bir rekora imza attırdık. Tüm parayı kırdırarak bugün kullanacağımız söylendi. Her taksit haziran aylarında alınacak. İleriki yönetimler de bundan faydalanabilecektir. Anlaşmanın bir diğer özelliği üç branşı ve tüm altyapıları kapsamasıdır. Bu iş birliğimiz stratejik ortaklık, küresel vizyon hamlesidir." dedi.Stat ve forma sponsorluğu hakkında bilgi veren Ali Koç "Stadyum isim sponsorluğunu Chobani ile gerçekleştirdik. Camiamızın büyüklüğüne yaraşır şekilde birlikte yürüyen Ülker Grubu'na ve Sayın Murat Ülker'e camiamız adına en içten teşekkürleri sunarım. Chobani ile yapılan anlaşmanın detaylarını dinlediniz. Bu büyük ve gurur anlaşmanın yanında gurur duyacağımız bir diğer yönü daha var. Her yıl 1 milyon dolarlık bir meblağın, mutabık kalacağımız bir sosyal sorumluluk projesi için ülkemizde bağışlanacak olması. Chobani ile yapılan bu iş birliği için Sayın Hamdi Ulukaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum.Hamdi Bey'den bahsetmek istiyorum. Kendisi bu topraklarda doğmuş, Anadolu'nun çalışkanlığını ABD'ye taşımış, çocukluğundan itibaren Fenerbahçe'ye faydalı olmayı hayal etmiş bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en köklü camiasıyla iş birliği içerisinde olmak Chobani için de sadece bir sponsorluk değil, topluma olan bağlılığını yansıtan güçlü bir ortalıktır."Bankalar Birliği'ne olan borçla ilgili bilgi veren Ali Koç "Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla çok yüksek faizli borçları geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük bir aşama kaydetmiş, inşallah 21 Eylül'de bunun hepsi geride kalmış olacak." açıklamasını yaptı.Eleştirilere cevap veren Ali Koç "Futbolda arzu etmediğimiz sonuçlar her şeyi gölgeliyor. Bu süreç zarfında en önemli gelir kaynağı olan yayın gelirleri 3'te 1'e düşmüş, kurlar ve enflasyon nereden nereye geldi malumunuz, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, 3 sezondur gelirlerimizin yüzde 50'sinin Bankalar tarafından alınması, pandemi, tüm bunlara rağmen 130 küsür milyon ödenen faiz, anapara, geldiğimiz nokta ve bununla beraber geminin yüzdürülebilir olmasını hafife alınması bizleri derinden üzmektedir. Bu başarı küçümsenmektedir. Bizde veririz zihniyetiyle sulandırılmaktadır. Gerekirse ibra etmeyiz çılgınlığı da mevcuttur. Futbolda istediğimiz olmadı da mali olarak ibra etmeyiz demek bizleri üzmektedir." dedi.Tesisleşme anlamında sarı-lacivertli camiaya bilgi veren Ali Koç "6 milyon Euro yatırımla Dereağzı, mini Olimpiyat köyü olacak. Hedefimiz net, daha fazla Busenazlar Edalar yetiştirmek. Genç futbolcuları yetiştireceğimiz akademimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle Kasım 2026'da birinci faz bitecek. Üç bina, a takım binaların bitmesi, altyapı binasının da kaba halinin bitirilmesi. İlk hedefimiz budur. Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.Bu iki projemizde destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Murat Kurum'a, Ziraat Bankası'na ve Emlak Konut'a da şükranlarımızı iletiriz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Futbol Takımı hakkında konuşan Ali Koç "Sayın Mario Branco, Benfica'da yeni görevine başladı. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Bayer Leverkusen'in tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve sportif direktörümüz olan Devin Özek'e başarılar diliyorum.Yeni sezonda piyasaların geldiği nokta, maaşlar, transfer bütçeleri görmediğimiz seviyede. Kapılar 20-25 milyondan açılmakta. İster istemez gelecek sezon daha geniş bir bütçeye ve daha hedef odaklı bir kadroya ihtiyaç var.Hocamız ve futbol aklına güveniyoruz. Futbol kariyeri bu kadar başarılı olan hocamızın uğradığı itibar suikastini şiddetle reddediyoruz.Bugüne kadar yaptığımız transferler ve önümüzdeki günlerde kazandıracağımız transferler, sportif akıl, karakter, takım ruhu temelinde yapılmaktadır. Umuyoruz ki bu sezon çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Geç kaldı diye düşünenler olabilir. Transfer konusunda yerden yere vuruluyoruz. Her dönem bir şey buluyorlar, yerden yere vurmak için. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Hocamız ve Devin önderliğinde 'winner', çoklu mevkide oynayan, gençleşmiş, takım oyununa hız katabilecek profillere odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown, biri 21 biri 23 yaşında. Sezon başında gerçekleşmesi tesadüf değildir.Feyenoord maçında oynayabilecek iki transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum.Portekiz'e iyi ki gitmişiz, büyük takımlar orada, büyük menajerler orada. Takımda gördüğüm, aralarındaki ruh... Bu sene daha farklı bir aura var. Hocamızın yeni asistanları da iyi iş çıkarıyor. Portekiz kampı son derece başarılı geçti. İnşallah bu akşam kampımızı güzel bir sonuçla bitiririz. Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi kendi içimizde konuşmamız gereken meseleler vardır. Aile içindeki meseleleri samimiyetle konuşmak istiyorum. Eleştiriye tamam, sonuna kadar açığız. Eleştiri başka fitne fesat başka, yapıcı tavır başka yıkıcı tutum başka..." dedi.Ali Koç, kendi yönetimlerine karşı organize bir saldırı olduğunu anlatırken, oldukça uzun bir açıklama yaptı. İşte Ali Koç'un o sözleri..."Sosyal medyada tuşa basılmış gibi sistematik olarak yayılan algı operasyonlarına baktığımızda, kulübü içeriden zayıflatmaya yönelik tehlike bir süreç görüyoruz. Kendini bizden gösterip başka takımdan hesaplara göz ardı etmemeliyiz. Tehlikenin farkında olmalıyız. Yalan ve iftira kampanyasının hedefi bizi bize kırdırmaktır. Her başarı gölgelenmek, her mücadele değersizleştirilmek istenmektedir. Son birkaç ayda imza sayısını artırmak için iftira kampanyalarından örnekler göstermek istiyoruz.Resme bir bütün olarak baktığımızda samimi, organik eleştirilerden ziyade karalama kampanyasının boyutunu, tesadüf olmadığını umarım siz de görüyorsunuzdur. Organize kötülük budur. Kulüp yıpratma dili, tek bir amaca hizmete ediyor; Fenerbahçeliler birbirleriyle didişsin, kaos döngüsü olsun istiyorlar.Camiamız böyle bir ortamı hiç görmemiştir ve hiç bu kadar bölünmemiştir. Türk spor tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır. Biz bir mücadele içerisindeyiz. Mücadelemiz taraftarımızla camiamızla değil; Fenerbahçe'ye itibar suikasti yapanlarla mücadeleyi devam ettireceğiz.Öyle bir kutuplaşma, öfkemi ortamı yaratılıyor ki tertemiz Fenerbahçe sevdasıyla dolu üyelerimiz, taraftarımız bu duygu selinde hiç yapmayacakları tepkilerde bulunuyorlar. Futbolcular yuhalanıyor. Dünya çapında sponsorluk yapıyoruz saldırıyorlar. Rakip oyuncu gol atınca, rakip oyuncu alkışlanıyor. Fenerbahçe camiası uyanın. Tehlikenin farkında olun.Siz rakip takımlarının iç meselelerini kamuoyunda böyle tartıştıklarını görüyor musunuz? Çok tartışılacak sponsorluklarını kötülediklerini görüyor musunuz? Yöneticilerine saldırdıklarını görüyor musunuz? Bazı kulüplerde neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin adı karaborsayla, bahisle, terör örgütü iltisaklı sponsorlarıyla, usulsüz kontratlarla anılsaydı başımıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Sadece 1 tanesi olsaydı Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı.Bana ve mevcut yönetime, sistematik olarak saldıran sözde Fenerbahçelilerin rakiple ilgili ciddi ithamlar için bir kere konuştuğunu gördünüz mü!Fenerbahçe, görevdeyken mi kıymetli! En ihtiyacımız olan anlarda camiamızın kanaat önderlerinin, bu konularda tepki vermesi gerekirken, bırakın tepki vermeyi, birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. En büyük tehlike burada.Dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemizi, içeriden kutuplaştırarak bölmek, rakiplerin yaptıklarını görmek. Buna Fenerbahçeliler de üzülerek söylüyorum katkı sağlıyorlar. Yapı dediğimiz sistem defalarca deşifre oldu. En son PFDK skandalında olduğu gibi, özellikle bizim camiamız sulandırıyor. 25 senelik bu sistemi bir sezonda temizlenmesini beklemek gerçekçi değil ama temizlik başladı. Birçok insan, sistemin dışına çıkarılmaktadır. Başkan kim olursa olsun topyekün bu konunun üstünde odaklanmalıyız. 7 senedir şampiyonluğu, 3 kez kaybetmemiz bu yapının ürünüdür. Dünyanın hiçbir yerinde bu yaşanmamıştır. 99 gol ve 99 puana rağmen şampiyon olamamamız bu yapının ürünüdür.""YALAN SÖYLÜYORLAR!"Olağanüstü kongre için sahte imzalar verildiğini söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı;İmza sürecini etkilemek için olumlu olumsuz bir şey yapmadık. Tüm iyi niyetle Fenerbahçe'nin daha iyi olması için demokratik haklarını kullanarak imza veren üyelerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Henüz 200 imza varken seçimi eylülde yapılacağını açıklamıştık. Sözümüzü tuttuk. Fikstür çekildiği gün net tarihi belirledik. Bu kadar basit. Yok yalan söylüyorlar, yapmayacaklar, seçime gitmeyecekler vs. Herkesin bildiği nakarat.Geçerli imza sayısı ne Fenerbahçemizin tüzük şartlarını ne kanun hükmünü yerine getirmeye yeterli değildir. Camiamızın sesine kulak verdik. Böyle bir talebin dile getirilmesi yeterliydi, seçim kararı aldık. O yetmedi Ali Koç'un seçime girmemesi için argümanlar verildi. O kararı ben veririm, siz değil!Bambaşka bir eşikteyiz. Anlatmak zorundayım. Göreceksiniz SMS'ler ile cevap geldikçe, demin anlatılan hikayeler artacak. Bugün görüyoruz ki bu sürecin içine sahte imzalar, izinsiz kullanılan kimlikler, manipülasyonla alınan beyanlar karışmış durumdadır. Net şekilde söylüyorum; bu artık bir irade beyanı değil. Fenerbahçe'nin vicdanına, itibarına, hukukuna açıkça bir saldırıdır, manipülasyondur. Ben bu kulübün saygınlığını korumakla görevliyim. Demokratik hakkını kullanan her üyeye saygımız sonsuz. Sözümüz, sahte imzaları organize edenlere... Demokratik haklarını kullanan kongre üyelerimizin haklarını korumak için hiçbir işin peşini bırakmayacağız. Bunlar Fenerbahçe'yi değil kendi şahsi ikballerinin peşindeler.Artık geriye değil ileriye bakma zamanıdır. Bizi meşgul eden gölgelerin ötesine geçme zamanıdır. Bizi yıkmak isteyen düşmanlar bizi birleştirir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil bir ailenin adıdır.Fenerbahçe'ye karşı oyun oynamak isteyenlere, sosyal medyada paralar saçanlara en güçlü mesaj omuz omuza durmaktır. Biz birlikte yürüdüğümüzde, hiçbir engel bu camiayı durduramaz. Tarihte pek çok örneği mevcuttur. Bizler buradayız. Her sorumluluğu almaya hazırız. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda iki üyeden gelen e-mail'lerin okunması sonrası gerginlik yaşandı.Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler okunmaya başlandığı sırada salonda bulunan bazı Yüksek Divan Kurulu Üyeleri seslerini yükseltti ve arbede yaşandı.Divan Kurulu'na bu nedenle ara verilirken gerginliğin olduğu yere Ali Koç da gitti.İmza verenlerden bir kişi 'yeter artık rencide etmeyin' diye tepki gösterdi. Diğer kongre üyeleri ile tartışma yaşandı.Ali Koç "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi, Aziz Yıldırım ise "Küfür etmedi çıkamaz" diye tepki gösterdi.Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısını açıkladı.Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname sayısı 37, geçersiz beyanname sayısı 1023, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının ise 8468 olduğu duyuruldu.Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısınınolduğunu duyurmuştu.Fenerbahçe Kulübü'nün 2018 Mayıs - 2025 Mayıs arası mali tablosu açıklandı.Açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ve önceki dönem divan kurulu başkanı Uğur Dündar'ı selamlayarak sözlerine başladı. Mosturoğlu, "Nisan ayında yaptığımız toplantının ardından kulübümüzü ilgilendiren önemli gelişmeler etkilendi. Birazdan genel sekreterimiz Burak Kızılhan faaliyet raporunu sunacak ve bunlara değinecek. Ben sadece temmuz ayı içindeki çok önemli 2 günümüz ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 3 Temmuz 2011'in üstünden tam 14 yıl geçti. 14 yıldır değişmeyen tek şey kararlılıkla değişmeyen mücadelemiz. 3 Temmuz'a dair çok şey söyleyebilirim. Yolumuz uzun işimiz zor. Hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'a dair çok şey söyledik, anma programları yaptık. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 3 Temmuz'da kurulan kumpasa karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, dokunma yanarsın diyen, karanlık güçlere karşı direnen ve sonunda da yenilmez denen bu yapıyı yenen camiamızın kahraman fertlerinin her birine en derin şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler gününü kutladık. Bu vesileyle tekrardan Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Sonsuza kadar yaşasın Fenerbahçe" dedi.Eylül ayında yapılacak genel kurul hakkında bilgiler aktaran Şekip Mosturoğlu, "Kulübümüz 13-14 ve 20-21 Eylül tarihlerinde Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantılarını yapacağını açıkladı. Tüzüğümüzün 14'üncü maddesinin 2'nolu paragrafında üyelerimizin aidat ödemesinin mart ayının son günü saat 19.00 olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin 3'nolu paragrafında ise aidat borcu olan üyelerimizin borcunun ödemesinin ardından takip eden 1 aydan sonra yapılacak genel kurula katılabileceği düzenlenmiştir. Üyelerimizin aidat borcunu zamanında ödemeleri gerekmektedir. Yüksek Divan Kurulunun tüzüğümüz ile belirlenmiş en önemli görevi kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olmasıdır. Yüksek Divan Kurulu da binlerce danışmandan oluşan ve heyet olarak bu fonksiyonu infa eden tüzüğümüz ile oluşan bir organdır. Üyelerimizin sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri onların şahsi hayatlarından elde ettikleri birikimin bir sonucu olduğu kadar bir kulüpçülük anlayışı ile uzun yıllar içinde kulüp içinde elde ettiği birikiminde sonucudur. Bugün de camiamız YDK'dan büyük beklentiler içerindedir. YDK toplantıları 3'ayda bir yapılan formalite toplantılar değildir. Her biri genel kurul havasında geçmesi gereken toplantılardır. Her toplantımızın bir genel kurul atmosferinde geçmesi gerekli ve şarttır. Yapıcı olan eleştiri yararlıdır, asla kötü bir şey değildir. Yapıcı olan iyi niyetli eleştirile hataların gözükmesi için bir fırsattır. Eleştiri, muhataplarının kendilerini güçlendirmelerinin ve performanslarının arttırmalarının en önemli yollarından biridir. Yerinde yapılan takdir ve övgü de son derece önemlidir. Kulübümüzün menfaatleri için gerektiği anda birlik ve beraberlik içinde olmayı da camiamız içinde birlik ve beraberlik iklimi yaratma ve sürdürme sorumluluğumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşılaştığımız tüm sorunları ancak birlik ve beraberlik içinde olarak aşabildiğimizin bilincindeyiz" diye konuştu.Kongre üyeleri için Faruk Ilgaz Tesisleri'nin bahçesinde de dev ekran kuruldu. Kongre üyeleri kurulan dev ekrandan toplantıyı takip edebilecek.