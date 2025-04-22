CANLI | Fenerbahçe Beko - Paris

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off ilk maçında Paris ile Ataşehir'de karşılaşıyor

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CANLI | Fenerbahçe Beko - Paris
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22 Nisan 2025 20:36
Son güncelleme 22 Nisan 2025 21:26
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşılaşıyor. 

CANLI | 2. PERİYOT

FENERBAHÇE BEKO: 36
PARIS: 35

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3 GALİBİYETE ULAŞAN FINAL FOUR'A YÜKSELECEK

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başardı.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALAR

İki takım arasında 3 Mart 2025 tarihinde Paris'te oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-87 kazandı. Temsilcimizde Marko Guduric 19, Nigel Hayes-Davis ve Tarık Biberovic 14'er, Wade Baldwin IV ise 11 sayı üretti. Paris cephesinde ise TJ Shorts 22, Nadir Hifi 15, Tyson Ward 14 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko, 2024-25 sezonunda iki takım arasındaki ikinci mücadelede rakibini 25 Mart 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı ve karşılaşmadan Nigel Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 25, Nigel Hayes-Davis 19, Errick McCollum 18, Tarık Biberovic 14 sayı üretti. Paris Basketbol'da ise TJ Shorts ve Nadir Hifi 19'ar, Mika Jantunen 14, Yakuba Outtara ise 13 sayı buldu.

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