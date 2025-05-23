CANLI | Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

THY Euroleague Final Four'da Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor.
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FENERBAHÇE BEKO: 38
PANATHİNAİKOS: 33
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1. Periyot sonucu: 22-14
Fenerbahçe Beko kadrosu: Errick McCollum, Wade Baldwin IV, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Devon Hall, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Jilson Bango, Bonzie Colson, Khem Birch.
Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.
Bu iki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış, kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.
Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.
Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.
CANLI | DEVRE
FENERBAHÇE BEKO: 38
PANATHİNAİKOS: 33
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
1. Periyot sonucu: 22-14
Fenerbahçe Beko kadrosu: Errick McCollum, Wade Baldwin IV, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Devon Hall, Dyshawn Pierre, Marko Guduric, Jilson Bango, Bonzie Colson, Khem Birch.
Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR kozlarını paylaşacak. Normal sezonu ikinci sırada bitiren sarı-lacivertliler, play-off'ta Paris Basketbol'u 3-0'la geçmişti. Normal sezonun üçüncüsü Panathinaikos ise play-off'ta Anadolu Efes'i 3-2'yle eledi.
Bu iki takım geçen sezon da Dörtlü Final'de karşılaşmış, kazanan taraf Yunan ekibi olmuştu. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Panathinaikos AKTOR, normal sezondaki iki maçta da Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti.
Tarihinde 7. kez bu organizasyonda yer alacak Fenerbahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha kazanmaya çalışacak.
Geçen sezonun şampiyonu Panathinaikos ise 8. kez mutlu sona ulaşmak için ter dökecek.
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