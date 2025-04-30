CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve Tuttur'dan yayınlanıyor.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.
CANLI SKOR:
ANADOLU EFES: 46
PANATHINAIKOS: 57
(3. PERİYOT)
1. PERİYOT SONUCU: 23-20
DEVRE: 39-45
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