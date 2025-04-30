CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk ediyor.

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CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos
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30 Nisan 2025 20:45
Son güncelleme 30 Nisan 2025 21:59

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u ağırlıyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.45'te başladı. Mücadele S Sport ve Tuttur'dan yayınlanıyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

CANLI SKOR: 

ANADOLU EFES: 46

PANATHINAIKOS: 57

(3. PERİYOT)

1. PERİYOT SONUCU: 23-20
DEVRE: 39-45

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