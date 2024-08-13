Caner Osmanpaşa, Kocaelispor'la imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 36 yaşındaki Osmanpaşa, 29 maçta 3 gol attı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." ifadelerine yer verildi.
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 36 yaşındaki Osmanpaşa, 29 maçta 3 gol attı.
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