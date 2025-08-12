12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Cam Thomas 40 milyon dolarlık kontrat peşinde

Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, yıllık yaklaşık 40 milyon dolar değerinde bir kontrat hedefliyor.

calendar 12 Ağustos 2025 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cam Thomas 40 milyon dolarlık kontrat peşinde
Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, yıllık yaklaşık 40 milyon dolar değerinde bir kontrat hedefliyor.

NetsDaily'nin haberine göre Thomas, bu rakamı Jalen Green, Immanuel Quickley ve Tyler Herro gibi benzer rol ve üretime sahip oyuncuların sözleşmelerini referans alarak belirliyor.

Jalen Green: 2027–28 sezonuna kadar yıllık 33,3 milyon dolar, son yıl 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu.


Immanuel Quickley: 4 yıllık, yıllık 32,5 milyon dolar.

Tyler Herro: Önümüzdeki iki yıl için yıllık 32 milyon dolar ortalama.

Kaynaklara göre Thomas'ın beklentisi minimum 30 milyon dolar seviyesinden başlıyor ve 40 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

4 sezondur Nets forması giyen Thomas, 215 normal sezon maçında 15,1 sayı, 2,6 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
