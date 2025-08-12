Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, yıllık yaklaşık 40 milyon dolar değerinde bir kontrat hedefliyor.NetsDaily'nin haberine göre Thomas, bu rakamı Jalen Green, Immanuel Quickley ve Tyler Herro gibi benzer rol ve üretime sahip oyuncuların sözleşmelerini referans alarak belirliyor.Jalen Green: 2027–28 sezonuna kadar yıllık 33,3 milyon dolar, son yıl 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu.Immanuel Quickley: 4 yıllık, yıllık 32,5 milyon dolar.Tyler Herro: Önümüzdeki iki yıl için yıllık 32 milyon dolar ortalama.Kaynaklara göre Thomas'ın beklentisi minimum 30 milyon dolar seviyesinden başlıyor ve 40 milyon dolara kadar çıkabiliyor.4 sezondur Nets forması giyen Thomas, 215 normal sezon maçında 15,1 sayı, 2,6 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakaladı.