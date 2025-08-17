17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-128'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-044'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-044'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-044'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Calvert Lewin'den Fenerbahçe'nin teklifine ret!

Everton ile sözleşmesi bittikten sonra Leeds United ile sözleşme imzalayan Dominic Calvert Lewin'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddettiği ortaya çıktı.

calendar 17 Ağustos 2025 18:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Calvert Lewin'den Fenerbahçe'nin teklifine ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Everton ile sözleşmesi sona ermesinin ardından Leeds United'a imza atan Dominic Calvert-Lewin hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sun Sport'ta yer alan habere göre İngiliz golcü, Fenerbahçe'nin 3 yıl için 20 milyon Euro değerindeki teklifini reddetti.

Haberde, Calvert-Lewin'in bu kararı almasında ailesinin İngiltere'de kalmak istemesinin etkili olduğu ifade edildi.


"YAPILDI, BEN LEEDS'İ SEÇTİM"

İngiliz futbolcu, transfer duyurusuna bir taraftarın yaptığı "Senin için kötü bir tercih. Sanırım birçok Avrupa kulübünün sana teklif yapacağını düşündün ama kimse kapını çalmadı" yorumuna şu yanıtı verdi:

"Yapıldı, ben Leeds'i seçtim." 



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 26 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 3 gol ve 2 asist üretti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.