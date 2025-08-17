Everton ile sözleşmesi sona ermesinin ardından Leeds United'a imza atan Dominic Calvert-Lewin hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Sun Sport'ta yer alan habere göre İngiliz golcü, Fenerbahçe'nin 3 yıl için 20 milyon Euro değerindeki teklifini reddetti.
Haberde, Calvert-Lewin'in bu kararı almasında ailesinin İngiltere'de kalmak istemesinin etkili olduğu ifade edildi.
"YAPILDI, BEN LEEDS'İ SEÇTİM"
İngiliz futbolcu, transfer duyurusuna bir taraftarın yaptığı "Senin için kötü bir tercih. Sanırım birçok Avrupa kulübünün sana teklif yapacağını düşündün ama kimse kapını çalmadı" yorumuna şu yanıtı verdi:
"Yapıldı, ben Leeds'i seçtim."
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 26 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 3 gol ve 2 asist üretti.
