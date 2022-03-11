UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz ekibi Leicester City ile Fransız temsilcisi Rennes karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Leicester City oldu.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marc Albrighton ve 90+2. dakikada Iheanacho kaydetti.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Liecester City'de maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
İlk maçı tek golle kazanan Leicester City, 17 Mart'ta Rennes ile Fransa'da karşılaşacak.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marc Albrighton ve 90+2. dakikada Iheanacho kaydetti.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Liecester City'de maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
İlk maçı tek golle kazanan Leicester City, 17 Mart'ta Rennes ile Fransa'da karşılaşacak.