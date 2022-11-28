Çağlar Söyüncü için sürpriz talip; Roma

Bu sezon çok az şans olduğu Leicester City'den sezon sonunda ayrılacağı öne sürülen milli stoper Çağlar Söyüncü için yeni bir talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Çağlar Söyüncü'nün durumunu takibe aldı. Haziran ayı itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Çağlar'ı FFP kuralları sebebiyle uygun bir transfer olarak gören Roma'nın Çağlar Söyüncü'yü ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtildi.



Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnıczca 2 resmi maça çıktı.





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