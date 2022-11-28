X

Çağlar Söyüncü için sürpriz talip; Roma

Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli stoper Çağlar Söyüncü, Serie A ekiplerinden Roma'nın gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Çağlar Söyüncü için sürpriz talip; Roma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2022 16:10
Bu sezon çok az şans olduğu Leicester City'den sezon sonunda ayrılacağı öne sürülen milli stoper Çağlar Söyüncü için yeni bir talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Çağlar Söyüncü'nün durumunu takibe aldı. Haziran ayı itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Çağlar'ı FFP kuralları sebebiyle uygun bir transfer olarak gören Roma'nın Çağlar Söyüncü'yü ciddi bir seçenek olarak gördüğü belirtildi.

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnıczca 2 resmi maça çıktı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ