Çağlar Söyüncü: "Ben üzerime düşeni yaptım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Çağlar Söyüncü: 'Ben üzerime düşeni yaptım'
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27 Ocak 2024 03:04
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldikten sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Transfer sürecinin ağır geçtiğini söyleyen milli oyuncu, "Yarın gerekli açıklamaları yapacağız. Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım." dedi.

Şampiyonluk mesajı veren Çağlar, "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur." diyerek sözlerini noktaladı.

Çağlar Söyüncü daha sonra kendisini havalimanında karşılamaya gelen Fenerbahçeli taraftarlarla fotoğraf çekindi.


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