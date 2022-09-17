"Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e gidecek"

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Altınordu'dan eski öğrencisi Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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'Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e gidecek'
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17 Eylül 2022 15:59
Altınordu'da Çağlar Söyüncü ile birlikte çalışan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli futbolcunun Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.

Radyospor'a konuşan Eroğlu, "Altınordu'da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Berke Özer, Ravil Tagir ve Enis Destan gibi birçok isimle çalıştık. Bu futbolcu arkadaşlarımız öz kaynak düzeninden Avrupa'ya ya da ülkemizde önemli takımlara transfer oldular. Özellikle Çağlar Söyüncü çok önemli bir figür çünkü Çağlar Altınordu'dan yurt dışına giden ilk futbolcu oldu. Bu sezon ismi sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılsa da ben Çağlar'ın Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Çağlar, Leicester City sonrasında kariyerine Avrupa'da devam edecek" dedi.

'Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?' sorusuna 49 yaşındaki teknik adam, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını verdi.

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