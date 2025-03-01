Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Bizim takımımız bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir takım ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde konuk ettiği Ahlatçı Çorum FK'yi 1-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında, performanslarından dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Çok iyi bir oyun konsantrasyonu, çok iyi bir mücadele ve oyunun her anında kalan bir grup var. Hepsini tebrik ediyorum. Oyunun genel başlangıcına baktığımızda Çorum FK takımı bu lig içerisinde gerçekten oyun aklı olan, oyunu hangi durumlarda veya hangi pozisyonda nerelerde oynayacağını çok iyi bilen takımlardan bir tanesi. Geriden oyun kurarak, bölgeler arası geçişi çok iyi yaparak ve bununla beraber sekiz oyuncularının çok hareketliliği ve orta sahadaki dinamik oyun bence bu lig içerisindeki en iyi takımlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.
Oyuncularının iyi mücadele ederek güzel bir galibiyet aldığını aktaran Çavuş, şunları kaydetti:
"Bu galibiyet bizim için yeterli değil. Bizim takımımız bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir takım ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Önümüzde, çok yakın zamanda bir maçımız var, onu da yenerek devam edeceğiz. Oyuncu grubumla durmadan, sezonun sonuna kadar kalan maçlarda maksimum performans ve bununla beraber nereye kadar yol alabileceksek hep birlikte bir yol alacağız. Hepsini tebrik ediyorum."
Çağdaş Çavuş: "Çok daha fazlasını yapabiliriz"
Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Bizim takımımız bunun çok daha fazlasını yapabilecek bir takım ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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