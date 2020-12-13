Çağdaş Atan: 'Welinton transferi hayırlı oldu'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından A Spor'a konuştu ve Welinton'un transferi için görüşlerini aktardı.



Welinton transferinden hem Alanyaspor, hem de Beşiktaş'ın karşı çıktığını belirten genç hoca, "Welinton biz Beşiktaş'tayken de Sergen hocanın istediği bir oyuncuydu, ekip olarak bizim de beğendiğimiz bir oyuncuydu. Oyuncunun transferi iki taraf için de hayırlı oldu, biz 2 oyuncu aldık oradan. İki taraf için de hayırlı oldu ki Welinton'un son maçlardaki performansı da gayet iyi." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş, Welinton karşılığında Alanyaspor'a takasta genç oyuncular Alpay Çelebi ve Fatih Aksoy'u vermişti.



"BEN HAKEM KONUŞMAM"



Çağdaş Atan ayrıca, maçta hakemin performansının sorulması üzerine, "Ben hakem konuşmam. Teknik, taktik konuşmak isteyen varsa konuşalım" cevabını verdi.



