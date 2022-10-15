Çağdaş Atan: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Bartın'daki madende hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan "Hiçbir puan, kaybettiğimiz canlardan önemli değil. Futbol iyi ki var. Bu kederli günde insanları bir nebze neşelendirdiysek ne mutlu bize." dedi.



Oyunu değerlendiren Çağdaş Atan "İlk yarıda 4-3-3'ten 3-4-1-2'ye dönüp şiddetli pres yaptık. Beklerken de 5-3-2'ydik. Rakibin kısa oyunculardan kurulu olduğunu biliyorduk. Sadece Icardi vardı. Merkezi kapatıp Galatasaray'a orta atmaya yönelttik. Rakibimiz 44 orta açmış. Sadece duran toplardan pozisyon verdik. Bugün iyi koştuk, iyi mücadele ettik. Oyuncularımla gurur duyuyorum, bunu hep söylüyorum. Biraz daha topla oynama süremizi uzatabilirsek istediğimiz noktaya geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Çağdaş Atan ayrıca "Transfer tahtasının kapanmasıyla herkesin kesin küme düşer gözüyle baktığı bir Kayserispor vardı. Çok çalışıyoruz. Çok kafa yoruyoruz. Futbol konuşmaya çalışıyoruz. Bir hayal kuruyoruz. Çünkü bizim hayallerimiz bütçelerden büyük. Ancak ayaklarımız yere basıyor. Daha hiçbir şey başarmadık. Yukarıya yapışmak istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Beni bu kadar sevmeleri... Şu an biraz duygulandım." dedi.





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