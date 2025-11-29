Çağdaş Atan: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.





"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"



Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Atan, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakibin ceza sahasına 30 defa girmişiz bugün. Bana göre 3. veya 4. pozisyonumuz gol oldu. Tamamen saygı içerisinde söylüyorum, attığımız gole kadar 2-0, 3-0 olması lazım." dedi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Öncelikle klişe gibi gözüküyor ama bugün için hiç klişe değil, oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim gördüğüm veya saydığım ikinci üçüncü veya dördüncü net pozisyonumuz gol oldu. Bence 1-0'a kadar zaten oyunu çoktan 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. İlk 45 dakikanın bana göre tamamını mükemmel oynadık." dedi.

Bugün farklı bir planla sahada olduklarını anlatan Atan, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyuncumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi, ilk yarı rakibimize bir tane pozisyon vermeden çok önemli gol pozisyonlarına girdik. İkinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. Bir penaltı pozisyonu... Orada anları iyi oynamamız gereken bölümdü. Hücum etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik penaltıdan önceki pozisyonu... Futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. Geçiş yapmamız gereken yerde, orada Muçi'yi paylaşması gereken iki orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik. Zamanlama hatası ile bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası."

Çağdaş Atan, ikinci yarıya da etkili başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Muleka'nın karşı karşıya pozisyonu gol olmuş olsa oyun bize dönecekti. Ancak ikinci yarı bizden uzakta rakibin özellikle sol tarafını ikinci ve üçüncü golde durdurmayı başaramadık. Tabii üçüncü gol çok yenmesi doğru karşılanmayacak bir gol. Oyun kopacak gibi oldu ama sondan sonra oyuna giren oyuncuların kaliteyi artırması, arzuyu artırması, birebir prese dönüşümüz, ikinci yarının son 25-30 dakikasını tekrardan domine etmemizi sağladı. Çok net gol pozisyonlarına girdik. İki tane direkten dönen, aut olduğu söylenen pozisyonlar, ceza sahası etrafından şut tercihleri. O yüzden takımımla gurur duyuyorum."

Trabzonspor karşısında 30 kere ceza sahasına girdiklerini dile getiren Atan, "İstatistiklerde 5 tane net gol pozisyonu yazıyor bana göre çok daha fazla. Bunu yapabilmek her takımın harcı değil Trabzon deplasmanında. O yüzden oyuncularıma tekrardan teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a ve Fatih hocaya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.

Penaltı pozisyonunun kırılma anı olduğunu vurgulayan genç teknik adam,ifadelerini kullandı.Atan, oynadıkları oyunun geliştiğini ve güçlü bir takım olma yolunda ilerlediklerini ifade etti:Takımının kısa sürede önemli gelişim gösterdiğini söyleyen Çağdaş Atan sözlerini,ifadeleriyle tamamladı.