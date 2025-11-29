Çağdaş Atan: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum'

29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-2
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
0-072'
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
0-051'
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
1-371'
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
0-027'
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
2-0DA
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-2
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-4
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-1
29 Kasım
Tottenham-Fulham
0-2DA
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-2
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
2-0DA
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
1-053'
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-1
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
0-1DA
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Çağdaş Atan: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 29 Kasım 2025 22:47 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 23:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Atan, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakibin ceza sahasına 30 defa girmişiz bugün. Bana göre 3. veya 4. pozisyonumuz gol oldu. Tamamen saygı içerisinde söylüyorum, attığımız gole kadar 2-0, 3-0 olması lazım." dedi.



"RAKİBİN PENALTIYA KADAR BİR POZİSYONU YOK"

Penaltı pozisyonunun kırılma anı olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Rakibin penaltıya kadar bir pozisyon dışında pozisyonu yok. Penaltı pozisyonundan önce orada daha sakin kalıp topa sahip olabilsek, penaltı olmayacak. Oyuncularımın performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR SINAV VERDİK"

Atan, oynadıkları oyunun geliştiğini ve güçlü bir takım olma yolunda ilerlediklerini ifade etti:

"Üstüne koyarak güçlü oyunun izlerini koyduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi bir takıma ve çok iyi bir teknik direktör takımına karşı çok iyi bir sınav verdik. Bu maçın olumlu yönlerini alıp kupa ve Rizespor maçlarına hazırlanacağız. Oyundan dolayı çok umutluyum." 

"BU KADAR GÜÇLÜ OYNAMAK ÇOK ANLAMLI"

Takımının kısa sürede önemli gelişim gösterdiğini söyleyen Çağdaş Atan sözlerini, "İyi gidiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. 3 haftada çok fazla tekrarın ardından oyunu bu kadar güçlü oynamak bizim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra daha iyi ve kazanan bir Konyaspor izleteceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

BASIN TOPLANTISI

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Öncelikle klişe gibi gözüküyor ama bugün için hiç klişe değil, oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim gördüğüm veya saydığım ikinci üçüncü veya dördüncü net pozisyonumuz gol oldu. Bence 1-0'a kadar zaten oyunu çoktan 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. İlk 45 dakikanın bana göre tamamını mükemmel oynadık." dedi.
 
Bugün farklı bir planla sahada olduklarını anlatan Atan, şöyle devam etti:
 
"Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyuncumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi, ilk yarı rakibimize bir tane pozisyon vermeden çok önemli gol pozisyonlarına girdik. İkinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. Bir penaltı pozisyonu... Orada anları iyi oynamamız gereken bölümdü. Hücum etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik penaltıdan önceki pozisyonu... Futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. Geçiş yapmamız gereken yerde, orada Muçi'yi paylaşması gereken iki orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik. Zamanlama hatası ile bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası."
 
Çağdaş Atan, ikinci yarıya da etkili başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Muleka'nın karşı karşıya pozisyonu gol olmuş olsa oyun bize dönecekti. Ancak ikinci yarı bizden uzakta rakibin özellikle sol tarafını ikinci ve üçüncü golde durdurmayı başaramadık. Tabii üçüncü gol çok yenmesi doğru karşılanmayacak bir gol. Oyun kopacak gibi oldu ama sondan sonra oyuna giren oyuncuların kaliteyi artırması, arzuyu artırması, birebir prese dönüşümüz, ikinci yarının son 25-30 dakikasını tekrardan domine etmemizi sağladı. Çok net gol pozisyonlarına girdik. İki tane direkten dönen, aut olduğu söylenen pozisyonlar, ceza sahası etrafından şut tercihleri. O yüzden takımımla gurur duyuyorum."
 
Trabzonspor karşısında 30 kere ceza sahasına girdiklerini dile getiren Atan, "İstatistiklerde 5 tane net gol pozisyonu yazıyor bana göre çok daha fazla. Bunu yapabilmek her takımın harcı değil Trabzon deplasmanında. O yüzden oyuncularıma tekrardan teşekkür ediyorum. Trabzonspor'a ve Fatih hocaya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.
