Çağdaş Atan: 'Maça etki eden hatalar yapıldı'

Başakşehir FK, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak açıklamalarda bulundu.



Çok önemli bir maç kazandıklarını söyleyen Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok kritik bir maç kazandık. Çok önemli bir maç kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 1'inci dakikadan son dakikaya kadar istekli ve arzuluydular. İlk 60-70 dakikasını muazzam oynadığımız bir periyot oynadık. Erken geriye düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. Sonuna kadar maçı kazanmak istedik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Çok iyi bir hoca takımına karşı önemli galibiyet aldık. İkili averaj olarak bizden iyiler ama 3 puan alarak ikili averaj durumunu ortadan kaldırdık. İkili averajlarımız Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor'dan daha iyi durumda. Olası rakiplerimize karşı ikili ve genel averajda üstünlüğümüz var. Kupadan eleniş şeklimizi bu şekilde telafi edebiliriz. Zor maçlarımız var. Bu periyotta bütün maçlar zor. İddiasız ve amacı olmayan takım yok gibi. Bu da maçların zorluk seviyesini artırıyor. Rakibimizin daha öne 10 kişi kalması gerekiyordu ama Zorbay hoca ikinci sarı kartları kullanmadı. Oyunu kazanmasını bildik. Son 10-15 dakika acı çekerek skoru tutmasını bildik. Bundan sonraki maçlarda Gaziantep FK takımına ve Selçuk hocaya başarılar diliyorum" dedi.



'MAÇIN GİDİŞATINA ETKİ EDECEK HATALAR YAPILDI'



Hakem yönetimi hakkında konuşan Atan, "Bana göre maçın gidişatına etki edecek hatalar yapıldı. Özellikle ikinci sarı kart değerlendirmelerinde. Bizler de hata yapıyoruz. Tabii ki hakemler de hata yapıyorlar. Maxi'nin ilk sarı kartı hatalı bir sarı kart. İkinci sarı kartı için doğru sarı kartı vermeyerek hatayı hatayla telafi ediyorsunuz. Selçuk hocayı, teknik direktörleri atmak bu kadar kolay olmamalı. Bizden sonraki maçın Fenerbahçe veya Galatasaray maçının olması hakemleri tedirgin ediyor. Çok enteresan bir ortam var. Biz oyunun içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" sözlerini kullandı.



'HER MAÇI FİNAL GİBİ OYNAYACAĞIZ'



"Mental ve fiziksel anlamda şu an çok güçlü durumdayız. Yeni oyuncuların aramıza katılmasından sonra Bütün oyuncularımın oyunun içerisine girmesi ve sakat oyuncuların tamamen iyileşmesi antrenmanların maç formatında geçmesi oldu. İnanın kimi oynatsam hiçbir oyuncu bu oyuncu niye oynuyor demez. O açıdan bir zenginlik yaşadığımızı söyleyebilirim. Ligin son 6 maçlık periyoduna gidiyoruz. O periyodun her maçını final gibi oynayacağız. Başakşehir'in DNA'sında olan Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.