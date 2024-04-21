Çağdaş Atan: ''Lig yeni başlıyor, hayallerimiz büyüdü''

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Avrupa kupalarına katılma adına final gibi bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Kazandığımız için çok mutluyuz çünkü lig bizim için yeniden başladı. İlk defa ipleri kendi elimize aldık. Her hafta rakiplerimizin maçlarına bakarken, ilk defa 5.'lik sıralamasına puan farkıyla oturmuş olduk. Bizim için güzel olan ikili averajı da Rizespor'dan almamız. Orada tek farkla kaybetmiştik. Son dakikadaki golün de anlamı bu açıdan değerli. Lig bizim için yeni başladı. 5 tane final maçımız var. Beş maçta alabileceğiz maksimum puanı almak istiyoruz. Kendi maçlarımızı kazanırsak ligi 4. sırada bile bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra önemli olan bizim ne yaptığımız. Yolumuza devam edeceğiz. Başlangıç ve bugün arasındaki fark çok değerli. Sonuna kadar mücadele edip Avrupa'ya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Önemli bir karşılaşmayı galibiyetle tamamladıklarını aktaran Atan, şunları kaydetti:



"Hem birebir rakibimiz hem de en ciddi rakiplerimizden bir tanesi. Ligde özellikle kendi sahasında iyi oynayan, kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı çok önemli bir maç kazandık. İlk yarıda çok iyi oynadık, maça girişimiz, topa sahip oluşumuz, yüksek şiddetli ön alan baskımız çok işimize yaradı ve skoru da aldık. Piatek'le bir iki girişimimiz de vardı. İkinci yarıyı bir final maçını oynamamız gerektiği gibi oynadık. Topu biraz Rizespor'a bıraktık. Baskı şeklimizi değiştirdik, ikinci yarı daha fazla topa sahip olsalar da önemli gol pozisyonları yakaladık, maçı erken bitirebilirdik. Ciddi ve önemli bir sınavdı, kenardan keyif aldım."



Çağdaş Atan, "Avrupa kupaları yolunda rakiplerinize göre fikstür avantajınız olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu, şöyle yanıtladı:



"Fikstür avantajına inanmayan ve inanan hocalar var. Ben açıkçası fikstür avantajına şöyle inanmıyorum, ipler elinizde olduğu sürece ve maçlarınızı kazandığınız sürece sizi geçmelerine imkan yok. Baktığınızda rakiplerimiz kendi aralarında oynuyor. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un kupa mücadelesi var. Bunlar bizim için değerli. Beşinci olursak Beşiktaş veya Trabzonspor'un kupayı kazanmasını bekleyeceğiz. Trabzonspor kupayı alıp, biz 4. olursak Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Farklı senaryolar var. Hayallerimiz büyüdü açıkçası. O yüzden biraz heyecanlı ve mutluyuz. Hiçbir şey bitmiş değil. Hatay maçını tam motive oynamamız gerekiyor."









