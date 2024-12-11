Çağdaş Atan: 'Final gibi bir maç oynayacağız'

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan,dedi.Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, oyuncuları Olivier Kemen ile katıldı.Sezona iyi başlamadıklarını hatırlatan Çağdaş Atan,şeklinde konuştu.Takımdaki eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Atan, "açıklamasında bulundu.Olivier Kemen de yarın final gibi bir maç oynayacaklarına vurgu yaparak,değerlendirmesinde bulundu.