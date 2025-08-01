Çağdaş Atan: 'Biraz hileli bir oyun oynayacağız'

"BİRAZ HİLELİ BİR OYUN OYNAYACAĞIZ"

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 4-0 mağlup ederek tur atlayan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk yarıda mükemmele yakın oyun ortaya koyduklarını söyledi.Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sergiledikleri performans dolayısıyla oyuncularını tebrik eden Çağdaş Atan,ifadelerini kullandı.Üçüncü eleme turunda karşılaşacakları Norveç temsilcisi Viking'in kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan 45 yaşındaki teknik adam,diye konuştu.Çağdaş Atan, Viking ile sentetik sahada yapacakları ilk maçta kendi oyunlarını oynadıkları takdirde yanılgıya düşeceklerini kaydetti.Viking'in genç, mücadele eden ve oyunu hızlandıran bir takım olduğunun altını çizen Atan,şeklinde görüş belirtti.Cherno More Teknik Direktörü Ilian Iliev iseifadelerini kullandı.