Cadiz - Barcelona maçı canlı olarak Tuttur'da

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Cadiz, evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Cadiz'in atmasına 2,40 oran verilirken ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,34 ve gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Cadiz - Barcelona mücadelesine özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,61 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,80 olarak duyuruldu.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Mücadelede Cadiz'in galibiyetine 4,60'lık oran verilirken Barcelona'nın galibiyetine 1,41 ve beraberliğe ise 3,55'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,89 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,56 olarak belirlendi.
CADIZ - BARCELONA MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Cadiz'in atmasına 2,40 oran verilirken ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,34 ve gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Cadiz - Barcelona mücadelesine özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,61 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,80 olarak duyuruldu.
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