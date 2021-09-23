Cadiz - Barcelona maçı canlı olarak Tuttur'da

Cadiz ile Barcelona La Liga'nın 6. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cadiz - Barcelona maçı canlı olarak Tuttur'da
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23 Eylül 2021 10:04
İspanya La Liga'nın 6. haftasında Cadiz, evinde Barcelona'yı ağırlıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Mücadelede Cadiz'in galibiyetine 4,60'lık oran verilirken Barcelona'nın galibiyetine 1,41 ve beraberliğe ise 3,55'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,89 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,56 olarak belirlendi.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Cadiz'in atmasına 2,40 oran verilirken ilk golü Barcelona'nın atmasına 1,34 ve gol olmaz seçeneğine ise 11,00 oran belirlendi.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Cadiz - Barcelona mücadelesine özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,61 olurken Karşılıklı gol yok oranı 1,80 olarak duyuruldu.

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