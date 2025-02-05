Cacace'nin menajeri konuştu: 'Beşiktaş'ın çok beğendiğini biliyorum'

Ara transfer döneminde bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Empoli forması giyen Liberato Cacace ile ilgileniyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yeni Zelandalı sol bekin menajerliğini yapan Federico Pastorello, Beşiktaş'ın Cacace ilgisi hakkında konuştu.
Pastorello, "Çok beğendiklerini biliyorum ama Beşiktaş'la bir görüşme yok, orada transfer piyasası daha geç kapanıyor." açıklamasını yaptı.
PERFORMANSI
Empoli formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Cacace, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Yeni Zelandalı sol bekin menajerliğini yapan Federico Pastorello, Beşiktaş'ın Cacace ilgisi hakkında konuştu.
Pastorello, "Çok beğendiklerini biliyorum ama Beşiktaş'la bir görüşme yok, orada transfer piyasası daha geç kapanıyor." açıklamasını yaptı.
PERFORMANSI
Empoli formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Cacace, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.