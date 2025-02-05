Cacace'nin menajeri konuştu: "Beşiktaş'ın çok beğendiğini biliyorum"

Beşiktaş, Empoli forması giyen sol bek oyuncusu Liberato Cacace ile ilgileniyor. Cacace'nin menajeri Federico Pastorello, Cacace ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cacace'nin menajeri konuştu: 'Beşiktaş'ın çok beğendiğini biliyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 09:03
Ara transfer döneminde bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Empoli forması giyen Liberato Cacace ile ilgileniyor. 

Yeni Zelandalı sol bekin menajerliğini yapan  Federico Pastorello, Beşiktaş'ın Cacace ilgisi hakkında konuştu.

Pastorello, "Çok beğendiklerini biliyorum ama Beşiktaş'la bir görüşme yok, orada transfer piyasası daha geç kapanıyor." açıklamasını yaptı.

PERFORMANSI

Empoli formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Cacace, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery