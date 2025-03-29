Buz Pateni Şampiyonası'na katılan milli sporculardan veda!

Milli sporcular Burak Demirboğa ve Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na kısa program turunda veda etti. Burak 38. sırada yer alırken, Akalın çifti 35. sırada kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buz Pateni Şampiyonası'na katılan milli sporculardan veda!
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29 Mart 2025 14:34

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Burak Demirboğa erkeklerde, Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti ise buz dansında kısa program turunu geçemeyerek elendi.

ABD'nin Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, kısa program performansları tamamlandı. 

Burak, 48.45 puan toplayarak 39 katılımcı arasında 38. sırayı aldı ve ilk 24'ün yükseldiği serbest programın dışında kaldı.

Katarina ile Berk ise 50.24 puanla 36 çift arasında 35. oldu ve ilk 20'ye giremeyerek şampiyonaya veda etti.

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