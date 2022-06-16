Büyükekşi: 'Formalar kapı dışarısında kalacak!'

TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, seçildikten sonra ilk mesajını verdi.



Büyükekşi, "Omuzlarımızda Türk futbol camiasının ağır bir yükü var. Zor olduğunu bildiğimiz halde bu göreve talip olduk. Türkiye'de ve dünyada futbol zor günler yaşıyor. Türkiye'de marka değeri çok aşağı gitmiş durumda. Bizim hedefimiz adil, dürüst, şeffaf yönetimle Türkiye'de futbolun bugüne kadar olan sorunlarını çözmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.



"Kurumsallaşmaya çok önem vermek istiyoruz." diyen Büyükekşi, "TFF'yi iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Türkiye'de hakemlerin konuşulduğu bir futbol değil de futbolun kalitesinin, güzelliklerinin konuşulduğu bir medya istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Devamlı aksiyon içerisinde olacağız. Bir işi yaparken, eğer altyapısını doğru hazırlarsanız, güvenilir olursanız herkes size ilgi gösterir. Önce güven ortamını tesis edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türk futbolunun yeni patronu, "Tüm kurulların istifasını isteyeceğim. Bu bir yıllık dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmak için ben değil biz diyerek hareket edeceğiz." dedi.



"FORMALAR KAPI DIŞARISINDA KALACAK"



Büyükekşi, "Niyetimiz halis. İnşallah Allah da yardımcımız olacak. İyi bir şeyler yapmak isterseniz Allah işinizi rast götürür. Biz öyle düşünüyoruz. Ben tüm paydaşların federasyon başkanı olacağım. Yönetim kuruluyla az sonra konuşacağım. Herkes bir takım tutabilir ama herkes formalarını kapının dışında bıracak. Bunu yaparsak sonuçları güzel olur." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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