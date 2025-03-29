Büyük maçların kralı Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 takımın arasında oynadığı maçlarda lider durumda...EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Büyük maçlardaki başarısını Galatasaray'a karşı derbide de 2-1 kazanarak gösteren Beşiktaş, ilk 5 sıradaki takımların kendi arasındaki puan durumunda Beşiktaş, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puan topladı.
Galatasaray 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 11 puanla 2. sırada yer alırken Eyüpspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 5 puanla 3. sırayı aldı.
İlk 5'teki takımlara karşı hala kazanamayan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 4. sırayı alırken Samsunspor da 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5. sırada kaldı.
Büyük maçlardaki başarısını Galatasaray'a karşı derbide de 2-1 kazanarak gösteren Beşiktaş, ilk 5 sıradaki takımların kendi arasındaki puan durumunda Beşiktaş, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puan topladı.
Galatasaray 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 11 puanla 2. sırada yer alırken Eyüpspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 5 puanla 3. sırayı aldı.
İlk 5'teki takımlara karşı hala kazanamayan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 4. sırayı alırken Samsunspor da 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5. sırada kaldı.