Büyük maçların kralı Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 takımın arasında oynadığı maçlardaki puan durumunda lider durumda...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Büyük maçların kralı Beşiktaş
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29 Mart 2025 22:31
Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 takımın arasında oynadığı maçlarda lider durumda...

Büyük maçlardaki başarısını Galatasaray'a karşı derbide de 2-1 kazanarak gösteren Beşiktaş, ilk 5 sıradaki takımların kendi arasındaki puan durumunda Beşiktaş, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puan topladı.

Galatasaray 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 11 puanla 2. sırada yer alırken Eyüpspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 5 puanla 3. sırayı aldı.

İlk 5'teki takımlara karşı hala kazanamayan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 4. sırayı alırken Samsunspor da 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5. sırada kaldı.

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