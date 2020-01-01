"Butler'ın isimsiz forma giyeceğini, önceden herkes biliyordu"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın arkası isimsiz forma giyme ifadesinin ardındaki gerçek, ortaya çıktı.



Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynanan maçtan önce, Butler sessiz bir jest sunmuştu. Soyadının yer aldığı ile geleneksel bir forma giymek yerine, numarasının üstü boş bir forma giymişti.



Butler'dan maçta isminin yer aldığı bir forma giymesi istenmiş olsa da, kendisi mesajını halihazırda vermişti. Diğer birçok NBA oyuncusu gibi, sosyal adaletsizliği kendi tarzında vurgulamıştı.



Miami Herald'da yer alan bir rapora göre, Heat yönetimi ve NBA başkanı Adam Silver da dahil olmak üzere, Butler'ın bu ifadede bulunacağını, birçok taraf önceden biliyordu:



Butler'ın menajeri Bernie Lee, konuyla ilgili şunları söyledi:



"NBA başkanı Adam Silver ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği genel menajeri Michele Roberts ile, profesyonel sporda en iyi yönetime sahibiz. İlk sıralama maçından birkaç hafta önce, Jimmy'nin bu tercihi hakkında sık sık konuşmuştuk ve gördüğünüz sonuç, bu konuşmaların ürünü oldu. Başlangıçta kimsenin tam olarak istediği şey olmasa da, sonuç, zamanın bir yansımasıydı ve herkesin ne kadar uyum sağlayabilmesi gerektiğini yansıtıyordu. Bence Jimmy'ye, kendisi için çok önemli ve güçlü bir açıklama yapması adına bir platform ve fırsat sunulmuştu."



Bubble içindeki birçok oyuncu, NBA'in de desteklediği şekilde, dünyadaki sosyal adaletsizlikleri vurgulamak için formalarının arkasına farklı mesajlar yer vermeyi seçmişti. Ancak Butler, formasının arkasında isim olmadan oynamayı ummuştu.



