Miami Heat genel menajeri Andy Elisburg, Jimmy Butler'ın takımla sözleşme uzatması için gelecek sezon takım başkanı Pat Riley'nin çıkarabileceği bazı meydan okumalarla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.



Elisburg yakın zamanda Sirius XM'in NBA Radyosunda Butler'ın sözleşmesi hakkında konuştu ve her iki tarafın da sözleşmeyi uzatmakla ilgilendiğini ancak Heat yıldızının anlaşmayı güvence altına almak adıa Riley'nin bazı zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını, bunun da daha önce yapmaya alışık olmadığı bir şey olduğunu belirtti:



"Pat Riley'nin basın toplantısında söylediği gibi bu hemen yapmamız gereken bir şey değil. Bunun için sene boyunca fırsatımız olacak ve gelecek yıl serbest oyuncu olma şansı da var. O noktada oturup bir sözleşme de yapabiliriz. Eğer bir oyuncu Miami'de olmak istiyorsa ve biz de onu Miami'de istiyorsak, gerisi lojistik işlerdir.



Pat konuya her zaman bu şekilde yaklaşmıştı. İster maaş boşluğu ister zamanlama olsun, bu işin bir parçası haline geliyor. Sanırım Jimmy Miami'de olmak istediğini belirtmişti ve günün sonunda biz de onu Miami'de istiyoruz. Pat, sezon sonrası basın toplantısında görmek istediği şeylerin ve çözülmesini istediği bazı mücadelelerin olduğunu belirtmişti. Jimmy de böyle meydan okumalara pek alışık biri değil."



Elisburg'ün bu yorumları, Pat Riley'nin medyada Jimmy Butler'a karşı oldukça agresif bir tonda konuşmasının ardından geldi. Riley, Butler'ın sağlıklı olması halinde kendisinin ve Heat'in NBA Finallerinde yer alacağını iddia etmesine karşı, Butler'ın sağlıklı olmaya odaklanması gerektiğini söylemişti.





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