Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli golcü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti
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20 Ağustos 2024 23:12
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli golcü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.

Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'de birçok takımın formasını giymişti.

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