Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, deneyimli golcü Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.
Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'de birçok takımın formasını giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağladı.
Muhammet Demir, Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Süper Lig'de birçok takımın formasını giymişti.
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