Bursaspor İnfo deplasmandan galip döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinde Bursaspor İnfo Yatırım, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 94-78 yendi.



Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle başlayan Bursaspor İnfo Yatırım, Efianayi ve Simmons'un sayılarına rağmen 5. dakikayı 14-10 üstün geçti. Sarper David Mutaf'ın basketiyle farkı 12 sayıya kadar (24-12) çıkaran konuk takım periyodu 26-14 önde tamamladı.



İkinci periyotta ilk 3 dakikada farkı 14 sayıya yükselten (33-19) konuk takım karşısında 10-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, farkı 4 sayıya kadar indirdi: 29-33. Aliağa Petkimspor aleyhine üst üste verilen iki teknik faulün ardından farkı tekrar açan Bursaspor İnfo Yatırım, son dakika içinde 15 sayılık farka ulaştı: 31-46. Bursa temsilcisi soyunma odasına 48-36 üstün gitti.



Üçüncü periyotta farkı 16 sayıya kadar yükselten (57-41) Bursaspor İnfo Yatırım, periyodu 66-54 önde tamamladı.



Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Bursaspor İnfo Yatırım, son 5 dakikasına 79-64 önde girdiği karşılaşmadan 94-78 galip ayrıldı.



Salon: ENKA



Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün



Aliağa Petkimspor: Efianayi 9, Yunus Sonsırma 8, Zoriks 13, Aldridge 8, Simmons 10, Emre Tanışan, Starks 19, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor



Bursaspor İnfo Yatırım: Michineau 17, Brown 14, Neal 4, Young 23, Gavrilovic 15, Ömer Utku Al 7, Ahmet Can Duran 4, Sarper David Mutaf 5, Mehmet Atalan, Metin Türen 5, Berk Can Akın



1. Periyot: 14-26



Devre: 36-48



3. Periyot: 54-66



5 faulle çıkan: 31.32 Mahir Ağva (Aliağa Petkimspor)



