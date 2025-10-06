TFF 2. Ligi 7. hafta mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrası yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül istifa etti
Resmi açıklama
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül'ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabl edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz" denildi.
Teknik direktör adayları belli oldu
Bursasporluyuz sitesinde yer alan habere göre; yeşil-beyazlı takımın teknik direktör adayları belli oldu. Buna göre listenin en başında şampiyon teknik direktör Ertuğrul Sağlam bulunuyor.
Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam sözleri!
Adem Çağlayan ve Sportif Direktör Recep Bülbül ile yollarını ayıran TFF 2. Lig kulübü Bursaspor'un listesindeki Teknik Direktör adayları belli oldu.
