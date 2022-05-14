Buraklı, Zekili Lille 3 golle güldü!

Fransa Ligue 1 37. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi.



Allianz Riviera'da oynanan mücadeleyi Lille 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. ve 61. dakikalarda David, 90. dakikada Weah getirirken, Nice'in tek golü 31. dakikada Kluivert'tan geldi.



Lille'de Zeki Çelik maçta 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 86. dakikada yerini Lihadji'ye bıraktı.



Alınan bu sonuncun ardından Lille puanını 54'e çıkardı. Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele veren Nice ise 63 puanda kalarak yarışta yara aldı.



Ligin son haftasında Nice, Reims deplasmanına gidecek. Lille ise Rennes'i konuk edecek.





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