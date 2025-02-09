Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında yer alamayacak!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında yer alamayacak!
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09 Şubat 2025 14:13
Son güncelleme 09 Şubat 2025 14:32
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor karşılaşmasının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.

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