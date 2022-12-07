Burak Yılmaz'a Süper Lig'den flaş talip

Türkiye'de iki kez gol kralı olan ve Fransa'da Lille ile şampiyon olup tarih yazan tecrübeli golcü Burak Yılmaz için Süper Lig ekibi Adana Demirspor harekete geçti.



Geçtiğimiz haftalarda Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba'yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-lacivertliler, flaş bir hamleye hazırlanıyor.



Adana Demirspor, sezon başında da adı gündeme gelen Burak Yılmaz için nabız yoklayacak. Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ta devam eden Burak'ın Türkiye'ye dönmek isteyip istemeyeceğini soracak olan Adana Demir, 'Kral'ın tavrına göre strateji belirleyecek.



Fotoğraf kaynak: Fortuna Sittard Twitter





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