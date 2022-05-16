Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Domenec Torrent, sportif direktör Pasquale Sensibile ve görevinden ayrılan danışman Luis Campos ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"DOMENEC TRORRENT'E SALDIRDILAR"



Domenec Torrent'in kasıtlı olarak yıpratıldığını söyleyen Burak Elmas "Domenec Torrent'i uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. Onun da zorlukları vardı. Daha ilk günden ithamlarla karşılaştı. Organize şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında olduğu sezonda mucize beklemiyorduk Torrent'ten. Lig ve kupa hedef olarak bitmişti. 6 ayı sistemimizin uygulanmasına harcamayı, gelecek sezona hazır şekilde geçmeyi uygun gördük. Devam etseydi, biz devam etseydik doğru olup olmadığını zaman gösterirdi. Torrent'in görev yapabilmesi için her şey zorlaştırıldı. Gittiği gün şampanya patlatılacak bir insan nasıl başarılı olabilir? Tazminat olayı çok çirkinleştirildi. Bundan sonraki yönetim, Torrent'le görüşecektir. Torrent iyi hoca ve iyi bir insan." dedi.



"LUIS CAMPOS İDDİALARI ASILSIZ"



Luis Campos'a tazminat ödenmediğini söyleyen Burak Elmas "Çirkin ve yalan haberlerden bir tanesi. Luis Campos, Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Yeni bir sistem kurduk. Galatasaray'ın uzun vadeli stratejisini, kişilere ve isimlere bağlamamak için. Maalesef bu seçim sürecinde konuşulanlar onları da şoke etti. Campos, Galatasaray'ın kasasından bugüne kadar bir kuruş almadı. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi. Önce bir anlasın Galatasaray'ın ihtiyaçlarını, ondan sonra anlaşırız diye düşündük. Mayıs ayında imzalayacaktık. İmzalamadık. Yeni gelen yönetim, kendisiyle çalışmak isterse ikna etmelidir. Torrent ve Pasquale ile konuştuk. Galatasaray'da hiç birimiz kısa vadeli olarak değil, dönemimizi düşünerek çalıştık." ifadelerini kullandı.



"YÜKSEK MALİYETLİ OYUNCU ALAMAZLAR"



Transfer stratejisi hakkında açıklama yapan Burak Elmas "Galatasaray futbol takımının kısa vadeli, yüksek maliyetli oyuncular transfer edemez. Pasquale ve yardımcısı, onlara bir transfer stratejisi sunacak. Gelenler uyar mı, kendileri karar verir. Bir sonraki yönetim, daha düşük bütçeli bir takımı, daha uygun lider yabancılarla donatma şansına sahip olacak. Bu şansı biz hazırladık, biz kullanamayacağız." dedi.



"TAZMİNAT OLAY ÇİRKİNLEŞTİRİLDİ"



Domenec Torrent'in tazminatı hakkında da konuşan Burak Elmas "Tazminat olayı çirkinleştirildi. Geldiğimizde uzun vadeli bir bakış açısıyla 4-5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Bundan önce de oldu. Kimse bundan önce imzalanan, faydalı olmamış oyuncuların tazminatını, o imzayı popülarite için atan yöneticilerden istemedi. Bunlar iyi niyetli değil. Torrent iyi bir insandır. Onu araştırıp getirdik. Bundan sonraki yönetim konuşur. Biz Florya'da ciddi, Avrupa'yla rekabet edebilecek bir organizasyon kurmaya çalıştık." dedi.





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