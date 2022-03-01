Burak Elmas'tan Arda Turan sözleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile fotoğrafı ile gündeme gelen Arda Turan hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'tan Arda Turan sözleri
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01 Mart 2022 22:06
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, canlı yayında konuşurken, Fatih Terim ile Arda Turan'ın sosyal medyadaki fotoğrafına da değindi.

Göztepe maçı öncesi çekilen Arda Turan'ın Fatih Terim ile fotoğrafı için konuşan Elmas, "Arda'nın Fatih Hoca'yla birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili bir rahatsızlık duymadım. Galatasaray'ın kaptanı olarak bu hassas durumda, hocasının haksız eleştiriler aldığı bir ortamda daha fazla sorumluluk sahibi olmalıydı, öyle bir fotoğrafı koymamalıydı. Arda ile konuşmadım bu konu hakkında. Arda iyi bir Galatasaraylı, sevdiğim bir kardeşim. Galatasaray'ı ciddi anlamda çok büyük yerlerde temsil etmiş bir oyuncu. Galatasaray'a tecrübelerini aktarmasını isterim. Herkes böyle hatalar yapıyor, ders çıkarmak daha önemli. İnsan kaybetmek çok kolay, kazanması zor. Her hatada her değeri sıfırlarsanız kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız insan kaynağını kaybedersiniz. Hataya her seferinde tolerans göstermek değil, düzeltme şansı verilmelidir." dedi.

"GALATASARAY, ZARAR GÖRMEZ!"

Burak Elmas, ayrıca, "Arda'yı yıpratmamak lazım. Arda'yı ileride değişik pozisyonlarda Galatasaray'da görebileceğimizi umuyorum. En azından üye olarak olması lazım. Çok iyi bir Galatasaraylı. Her şeyi eleştirilebilir, Galatasaraylılığı eleştirilemez. Duygusal bir kardeşim, bazen etki altında kalıyor olabilir. Galatasaray, bir fotoğraftan zarar görecek bir kulüp değil." sözlerini kullandı.



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