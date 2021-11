Burak Elmas'tan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray'ın Gaziantep maçında Olimpiu Morutan ile attığı gole yönelik açıklamaları ve başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e yönelik "O kendi işine baksın" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.Burak Elmas, yönetimde farklı görüşlerin olabileceğini söylerken "Galatasaray fikri ve vicdanı hür bir camiadır. Farklı fikirler olabilir. Galatasaray adına konuşan kişi Remzi Sanver'dir. Onun söylediği her kelime, benim kelimem sayılır. Diğer arkadaşların da görüşleri olabilir. Bir haftalık gaz alma operasyonu için rakiplerimizi incitmek istemiyoruz. Bu alışılmış bir şey değil. Yönetimdeki bazı arkadaşlar bunu kendi içinde sorgulayabilir ama Galatasaray'ın başkanı benim. Yönetim kurulunda konuşulabilir ama Galatasaray tek seslidir. Remzi Bey'in sözleri, tek görüşümüzdür." dedi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüklerini söylerken "Ahmet Nur Çebi ile çok kez konuştuk. Bizler bazen camiaların gazını almak için konuşuyoruz ama sorunlar büyüyor. Daha önce 'Lütfen aramızda konuşalım, halledelim' dedim. Bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Başkan ile de konuşuyoruz. Ancak kendi kulübüne bakmalı. Dışarıdan kimse bizim camiamıza nasıl davranmamız gerektiğini söylemesin. Kimse haddini aşmasın. Nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları her zaman verir." ifadelerini kullandı.Burak Elmas ayrıca "Ahmet Nur Çebi ile tweet'ten sonra konuştum. Onun görüşü farklı, benim görüşüm farklı. O açıklamadan sonra çabamız karşılıksız kaldığı için üzüldüm. Beşiktaş maçından sonra saatlerce hakem konuşabilirdik ama galibiyetlerine leke sürmemek adına onları tebrik ettik. Kendi içimizde de tepki gördük. Bu benim idealim. Her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırım. Galatasaray farklılık yaratır, kolay olmayacak, farkındayız. Ahmet Başkan 'Galatasaray'ınki gol değil demedik, sadece bizimki gol' dedik. Ben bu üslubu doğru bulmuyorum. Teknik direktörümüz de örnek bir davranışta bulundu. Bizim maçımızla ilgili keşke öyle bir açıklama yapmasalardı. Dikkatli olmaları lazım. Herhangi bir kulübün hakem sorunu varsa, MHK'ye beraber gidelim. Ama lütfen taraftarların kızgınlığını almak, yenilgili unutturmak için bu basit oyunlara girmeyin. Bunları kimse yemiyor." ifadelerini kullandı.Burak Elmas son olarak "Sayın Ahmet Nur Çebi isterse, MHK'ye onunla birlikte giderim. O da benimle gelebilir. Yalnız konuşmayalım, kapalı kapılar ardında konuşmayalım. Kulüpler Birliği bunun için var." diyerek sözlerini noktaladı.