Burak Elmas: "İnşallah 2000 gibi olur!"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirmeleri sonrası Roma'da konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'İnşallah 2000 gibi olur!'
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10 Aralık 2021 01:31
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkıp Son 16 Turu'na yükselmeleri sonrası konuştu.

Burak Elmas, "Tüm oyuncularımıza teşekkür ederiz. Türkiye için mücadele ediyoruz. Türkiye için önemli puanları aldık. Tüm Türk halkına armağan olsun." açıklamasını yaptı.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

"Takımın yanına indim evet." diyerek sözlerini sürdüren Elmas, "İşimiz daha yeni başlıyor. Bazı şeylere rağmen Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH 2000 GİBİ OLUR"

"2000'de UEFA Kupası'nda vardınız. Fatih Terim de vardı. Final olur mu yeniden?" sorusuna Galatasaray başkanı, "İnşallah olur. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Oyuncularımız da yapıyor. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de de izin verilirse daha iyi şeyler de yapacağız, çok daha iyi başarılar elede edeceğiz." cevabını verdi.

"TRANSFER İÇİN HENÜZ ERKEN"

Transfer sorusu üzerine Burak Elmas, "Transfer konuşmak için erken. Bu gecenin bir keyfini çıkaralım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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