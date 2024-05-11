Bundesliga'da Köln'ün keçi inadı tuttu!

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Köln, konuk ettiği Union Berlin'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Köln'ün ligde kalma umudu devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bundesliga'da Köln'ün keçi inadı tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 18:51
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Köln, Union Berlin'i konuk etti.

RheinEnergieSTADION'da ligde kalma mücadelesi veren iki takımın oynadığı mücadeleyi Köln, 3-2 kazandı.

Union Berlin'in gollerini 15. dakikada Robin Knoche ve 19. dakikada Kevin Volland penaltıdan attı.

Köln'e galibiyeti getiren golleri ise 45. dakikada penaltıdan Florian Kainz, 87. dakikada Steffen Tigges ve 90+2'de Damion Downs kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan Köln'ün ligde kalma umudu devam etti.

Bundesliga'da ateş hattındaki son durum şöyle;

(30) Union Berlin
(29) Mainz (1 maçı eksik)
(27) Köln
(17) Darmstadt 98 (Düşmesi kesinleşti)

Ligin son haftasında Köln, Heidenheim'a konuk olacak. Union Berlin ise Freiburg'u konuk edecek.

 

 

 

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery