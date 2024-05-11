Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Köln, Union Berlin'i konuk etti.



RheinEnergieSTADION'da ligde kalma mücadelesi veren iki takımın oynadığı mücadeleyi Köln, 3-2 kazandı.



Union Berlin'in gollerini 15. dakikada Robin Knoche ve 19. dakikada Kevin Volland penaltıdan attı.



Köln'e galibiyeti getiren golleri ise 45. dakikada penaltıdan Florian Kainz, 87. dakikada Steffen Tigges ve 90+2'de Damion Downs kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşan Köln'ün ligde kalma umudu devam etti.



Bundesliga'da ateş hattındaki son durum şöyle;



(30) Union Berlin

(29) Mainz (1 maçı eksik)

(27) Köln

(17) Darmstadt 98 (Düşmesi kesinleşti)



Ligin son haftasında Köln, Heidenheim'a konuk olacak. Union Berlin ise Freiburg'u konuk edecek.





















GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU